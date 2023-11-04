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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:20

VR-аттракцион и акустическое шоу появились в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ обновили к выставке-форуму "Россия", сообщил в субботу мэр столицы Сергей Собянин.

"К открытию международной выставки-форума "Россия" обновили павильон "Макет Москвы" на ВДНХ", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что там появились VR-аттракцион "Полёт над макетом Москвы", акустическое шоу "Говорит Москва", представляющее собой микс звуков, которыми наполнены улицы города. Звон колоколов храма Христа Спасителя, стук шагов почётного караула у Могилы Неизвестного Солдата, гром салюта в День Победы на Васильевском спуске и обновлённые аудиогиды, где можно послушать получасовую экскурсию на русском, китайском, арабском, английском, немецком и французском языках.

В дни выставки-форума павильон будет работать с 10:00 до 22:00 каждый день, кроме понедельника, вход свободный, добавил мэр.

Сергей Собянин Москва ВДНХ
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