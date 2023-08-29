Больше 60% жителей Москвы и Петербурга хотят запрета аренды электросамокатов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Большинство жителей Москвы и Петербурга высказались за запрет сервисов аренды электросамокатов, показал опрос Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

В Москве такой запрет сочли бы полезным 62%, против выступили 22%.

Сторонников запрета раздражают электросамокаты, брошенные на тротуаре или у остановок общественного транспорта. Также они считают, что электросамокаты часто используют нетрезвые граждане, а это приводит к большому количеству аварий.

Москвичи, выступающие против запрета, настаивают, что электросамокаты удобны.

В Петербурге за запрет сервисов аренды электросамокатов выступили 65% респондентов, аргументируя это опасностью езды и большим количеством аварий. Против запрета - 24% петербуржцев.

Не смогли сформулировать свою позицию 16% москвичей и 10% петербуржцев.

Опрос был проведен 27-28 августа 2023 года среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население Москвы и Санкт-Петербурга (по 1000 респондентов в каждом из городов).

В Париже аренду электросамокатов запретят с 1 сентября.