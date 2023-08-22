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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Московский дептранс пообещал увозить на спецстоянку брошенные электросамокаты

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Разбросанные арендные и личные самокаты и велосипеды будут отправлять на спецстоянку, говорится в сообщении департамента транспорта Москвы в телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что такие самокаты и велосипеды мешают другим участникам дорожного движения и пешеходам. Они создают угрозу травм, ДТП и снижают пропускную способность дорог и тротуаров.

"Будем бороться с этой проблемой простым и эффективным способом — брошенная "как попало" техника будет отправляться на спецстоянку", - обещает дептранс.

В департаменте напомнили, что арендные самокаты и велосипеды можно оставлять только на парковках, которые отмечены в сервисах аренды.

Личный транспорт (кроме техники для маломобильных) также не должен мешать другим участникам дорожного движения. Контролировать соблюдение этих простых и понятных правил будет ЦОДД, а перемещать на спецстоянки — "Московский паркинг".

Забрать технику со спецстоянок смогут только владельцы или их представители, предоставив документы на собственность на каждое транспортное средство.

Москва
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