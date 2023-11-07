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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Температура выше нормы ожидается в Москве на этой неделе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Температура на 3-6 градусов выше нормы прогнозируется в Москве и Подмосковье на этой неделе благодаря воздуху из Атлантики, днем воздух будет прогреваться до плюс 8 градусов, осадки ожидаются только в среду и воскресенье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со среды, давление будет повышаться, а температура будет понижаться. В среду прогнозируется местами небольшой дождь, но в большинстве районов Москвы и Московской области его не будет. Погода будет облачная. Ночная температура плюс 5 - плюс 7, днем плюс 7 - плюс 9 градусов. И такой температурный фон выше нормы на 6 градусов", - сказал Вильфанд.

С четверга по субботу в столичном регионе будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура в четверг и пятницу ночью будет от плюс 1 до плюс 6 градусов, а днем от плюс 4 до плюс 8. В субботу, по словам Вильфанда, температура "будет чуть пониже" - ночью от нуля до плюс 5 градусов, а днем от плюс 3 до плюс 8 градусов. Такой температурный фон будет на 4 градуса выше нормы.

В воскресенье температура продолжит понижаться. Так, ночью будет от плюс 1 до плюс 4 градусов, а днем от плюс 2 до плюс 5. При этом, температура все равно будет выше нормы на 3 градуса. Также в воскресенье существует вероятность небольших дождей.

Как отметил Вильфанд, в столичном регионе "все равно очень теплый воздух", и связан он с тем, что воздушные массы будут перемещаться, начиная со среды, с запада и юго-запада Атлантики. "А когда воздух в зимний период перемещается с Атлантики, это означает теплую погоду", - добавил научный руководитель Гидрометцентра России.

Роман Вильфанд Москва Московская область Гидрометцентр РФ
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