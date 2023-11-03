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Синоптики пообещали москвичам "экстремально теплую" погоду в воскресенье

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Теплые, но дождливые и ветреные выходные прогнозируются в Москве, температура воздуха днем 5 ноября повысится до плюс 15 градусов, что связано с приходом в столицу теплых воздушных масс из Африки и Центральной Азии, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в Москве начинается постепенное изменение циркуляции. Но это еще подготовка к бурному процессу, который будет 5 ноября, когда произойдет сходимость воздушных потоков из разных регионов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что "по восточной периферии циклона, который находится далеко к западу от Москвы, будет перемещаться воздух из Африки, а по юго-западной периферии антициклона, который тоже находится далеко от Москвы, но на востоке, будет перемещаться воздух из Центральной Азии, где сейчас очень жаркая погода". Эти воздушные потоки будут смешиваться в столице.

Согласно прогнозу, в ночь на субботу в Москве будет переменная облачность без осадков, температура около нуля. Днем плюс 6 - плюс 8 градусов, местами возможен небольшой дождь. В воскресенье ночью дождь продолжится, а температура останется на уровне плюс 6 - плюс 8 градусов.

Днем 5 ноября воздух в Москве прогреется до плюс 13 - плюс 15 градусов, по области до плюс 16. Такая температура будет выше нормы на 8 градусов. Но из-за схождения воздушных потоков прогнозируется ветер с порывами до 17 м/с. Также днем будет дождь, интенсивность которого к вечеру будет уменьшаться.

"День очень теплый, экстремально теплый, но дождливый и ветреный", - отметил Вильфанд.

6 ноября также прогнозируется очень теплый день. Ночью температура будет от плюс 7 до плюс 9 градусов, а днем от плюс 9 до плюс 11, по области до плюс 13 градусов. Местами в столице прогнозируется небольшой дождь, по области - умеренный, а также ветер с порывами до 15 м/с.

Говоря об осадках, Вильфанд уточнил, что за 5 ноября в столице может выпасть от 5 до 10 мм осадков, а 6 ноября - около 5-8 мм осадков.

Роман Вильфанд Москва Гидрометцентр РФ
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