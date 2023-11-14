Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:59

Завершилась реставрация фасадов храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Москве завершили реставрацию фасадов церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, храм снова открыт для посещения, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что каменный храм - памятник культуры федерального значения - был построен в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко и в последние годы остро нуждался в реставрации. Она продолжалась два года.

За это время реставраторы "полностью привели в порядок белокаменный декор; обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы; отреставрировали гульбища; восстановили уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию лестниц, гульбищ и кровель — чтобы не только вернуть зданию былой вид, но и продлить срок его эксплуатации", перечислил мэр.

Сергей Собянин Москва Фили
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Балерину Илзе Лиепу хотят лишить литовского гражданства

Музеи Московского Кремля возобновят проведение выставок за рубежом в 2024 году

Музеи Московского Кремля возобновят проведение выставок за рубежом в 2024 году

Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали

Художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина госпитализировали

В РПЦ уточнили, что найден московский список Казанской иконы

В РПЦ уточнили, что найден московский список Казанской иконы
Умершие знаменитости

Умер дирижер Юрий Темирканов

В реставрационном центре не выявили деструктивных изменений на иконе "Троица"

В реставрационном центре не выявили деструктивных изменений на иконе "Троица"

В Турции отреставрируют мечеть Айя-София

В Турции отреставрируют мечеть Айя-София

В РПЦ заявили, что "Троицу" Рублева могут реставрировать максимум год

В РПЦ заявили, что "Троицу" Рублева могут реставрировать максимум год

Реставрационный совет рассмотрит мероприятия по сохранению "Троицы"

Реставрационный совет рассмотрит мероприятия по сохранению "Троицы"

Всероссийская "Ночь искусств" пройдет 4 ноября

Всероссийская "Ночь искусств" пройдет 4 ноября
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });