Завершилась реставрация фасадов храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Москве завершили реставрацию фасадов церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, храм снова открыт для посещения, сообщил в Telegram мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что каменный храм - памятник культуры федерального значения - был построен в конце XVII века в стиле нарышкинского барокко и в последние годы остро нуждался в реставрации. Она продолжалась два года.

За это время реставраторы "полностью привели в порядок белокаменный декор; обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы; отреставрировали гульбища; восстановили уникальную историческую свинцовую гидроизоляцию лестниц, гульбищ и кровель — чтобы не только вернуть зданию былой вид, но и продлить срок его эксплуатации", перечислил мэр.