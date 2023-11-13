У студента МГУ выявили случай кори

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Случай заболевания корью выявлен у студента факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова; руководству вуза рекомендовано ограничить очное посещение занятий студентами и преподавателями, не имеющих сведений о вакцинации против кори или перенесенном заболевании, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова. В настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - сообщили в пресс-службе столичного управления.

Там уточнили, что руководству университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе "об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании".