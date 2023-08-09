У трех сотрудников московского рынка "Садовод" диагностировали корь

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Три случая кори обнаружено у сотрудников рынка "Садовод" в Москве, после этого там сделали прививки почти 680 сотрудникам, ранее не болевшим и не сделавшим законченный курс вакцинации, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора.

В Москве с начала 2023 года продолжается кампания по "подчищающей иммунизации" против кори. В настоящее время привиты более 564 тысяч человек. В столичном Депздраве появление единичных случаев заражения объясняли наличием антипрививочников и других лиц, которые по разным причинам не прошли полный курс вакцинации.