Заболевшего корью студента выявили на истфаке МГУ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Случай заболевания корью выявлен у студента исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, приняты все меры для предотвращения распространения заболевания, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"В связи с регистацией случая кори у студента исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова управлением Роспотребнадзора по Москве в адрес руководства университета направлено предписание о проведении полного комплекса противоэпидемических мероприятий. Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания", - сообщили журналистам в ведомстве.

Уточняется, что в здании, где расположен факультет, была проведена дезинфекция. Также организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, проводится вакцинация студентов и преподавателей, ранее не привитых и не болевших корью.

Ранее в ряде столичных вузов были выявлены случаи заболевания корью.