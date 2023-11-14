Гололедица ожидается на дорогах Москвы утром в среду

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Утром в среду, 15 ноября, возможно возникновение гололедицы на столичных дорогах, в связи с чем автомобилистам необходимо быть внимательнее, сообщили в комплексе городского хозяйства.

"Переход температуры через 0°C в сторону отрицательных значений ожидается в столице утром 15 ноября. Это может способствовать образованию гололедицы. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.