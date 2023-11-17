Самолет МЧС РФ с третьей группой эвакуированных из Газы россиян прибыл в Москву

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Спецборт МЧС РФ доставил в аэропорт "Домодедово" 120 эвакуированных из сектора Газа российских граждан, сообщил директор департамента информационной деятельности ведомства Роман Охотенко.

"Самолет Ил-76 МЧС РФ совершил посадку в столичном аэропорту "Домодедово". Он доставил 120 граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа", - сказал он журналистам в пятницу.

Спецборт вылетел из Каира в Москву в четверг около 19:30 мск. За несколько дней министерство вернуло в Россию из Газы 270 граждан.

12 ноября МЧС РФ совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации россиян из сектора Газа.

За пять дней КПП "Рафах" на границе Египта и Газы пересекли в общей сложности почти 310 граждан России.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,4 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию против ХАМАС. Число жертв израильских ударов в Газе, по палестинским данным, превысило 11 тыс. человек.