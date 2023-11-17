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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:04

На выставке-форуме "Россия" продали более 2,5 тонн тульских пряников

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Посетители Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ приобрели уже более 2,5 тонн тульских пряников, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"За первую неделю работы торгового пространства продажи пряников компании-участника проекта "Сделано в Тульской области" превысили 2,5 тонны", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на выставке-форуме Тульская область представляет более 30 наименований товаров и свыше 1 тыс. товарных позиций, среди которых пряники и пастила, самовары и гармони, филимоновская игрушка и изделия из керамики ручной работы, косметика, авторские сувениры и канцтовары.

"Тула - это и оружейная, и самоварная, и пряничная столица России. Неслучайно одним из наиболее популярных мастер-классов на стенде региона является роспись лакомства, который можно забрать с собой. Экспозиция Тульской области насыщена интерактивными возможностями, а программа активностей постоянно обновляется", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экономического развития Тульской области Ларисы Соломатиной.

Познакомиться с регионом можно и в Доме российской ухни, где представлена тульская гастрономия.

Тульские сладости на открытии Дома российской кухни уже попробовали более 500 человек. Кондитеры угостили гостей выставки 25-килограммовым и новинкой - прянично-пастильным тортом "Тула", объединившим главные вкусы региона, отмечается в сообщении.

Международная выставка-форум "Россия" открылась 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года

ВДНХ Тульская область
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