Минцифры предлагает финансировать ремонт отделений "Почты" в селах из инфраструктурного платежа

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает направлять инфраструктурный платеж маркетплейсов на покрытие 50% убытков отделений "Почты России" в поселениях численностью менее 5 тыс. человек, а также на реконструкцию таких отделений, сообщил глава министерства Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике во вторник.

"Почта России" весной выступила с предложением взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce, годовая выручка которых составляет от 1 млрд рублей, инфраструктурный платеж в размере 0,5% квартального оборота. Полученные средства предлагается направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений, а за "Почтой России" закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров e-commerce. Сейчас готовится соответствующий законопроект.

"Мы предлагаем ремонт этих отделений, так же, как и покрытие убытков от функционирования отделений почтовой связи в населённых пунктах численностью менее 5 тыс. человек обеспечивать в рамках инфраструктурного платежа маркетплейсов", - сказал глава Минцифры во вторник.

По словам Шадаева, сейчас Минцифры работает над формулой расчета отчислений маркетплейсов в пользу "Почты России", предусматривающей покрытие половины убытков почтовых отделений в малых поселениях за счет инфраструктурного платежа.

"Она (формула - ИФ.) выглядит следующим образом: у нас есть около 28 тыс. отделений почтовой связи, которые находятся в населенных пунктах с численностью жителей меньше 5 тыс. Дальше мы говорим, что у нас есть расходы на содержание этих отделений, у нас есть выручка, которую они зарабатывают, у нас есть убыток. Вот мы считаем, что честно в формулу закладывать, что половина этого убытка у нас "закрывается" в рамках инфраструктурного платежа от маркетплейсов. Вторая половина этого убытка, собственно, обеспечивается за счет прибыльных услуг самой "Почты России" и так далее. Но нам кажется, что, исходя из этих расчетов, это абсолютно математически прозрачная модель", - сказал глава Минцифры.

При этом он отметил, что в этих отделениях должно быть обеспечено гарантированное предоставление универсального набора почтовых услуг, исходя из определенного стандарта качества и нормативов доставки.

Также, по словам Шадаева, рассматривается возможность включения в эту формулу покрытие за счет инфраструктурного платежа расходов на ремонт почтовых отделений, а также на повышение зарплат сотрудникам.

По словам министра, за счет полученных из бюджета в 2021 и 2022 годах средств (суммарно 10 млрд рублей) к концу 2023 года будет отремонтировано около 2,5 тыс. отделений. В рамках средств, заложенных в проекте бюджета на 2024 год, число таких отделений возрастет до 3,3 тыс.

Однако еще предстоит отремонтировать 18,7 тыс. отделений, в бюджете на эти цели средств нет, посетовал министр.

"Мы прекрасно понимаем ограничения федерального бюджета и наше предложение было - подумать, можем ли мы эту задачу в рамках инфраструктурного платежа решать. Понятно, что нам на 18 тыс. отделений сейчас сложно будет найти деньги в бюджете. Нам кажется, что если мы этот законопроект (о введении инфраструктурного платежа - ИФ.) рассмотрим и поддержим, то, наверно, мы сможем в рамках этих расходов продолжить реконструкцию отделений почтовой связи", - сказал Шадаев.

Он отметил, что на реконструкцию всех 18,7 тыс. почтовых отделений в селах потребуется срок до конца 2030 года.

"Но нам кажется, что введенный норматив (по отчислениям маркетплейсов - ИФ) должен быть обоснован как минимум до 2030 года и он не будет плавающим", - отметил министр. Он пояснил журналистам, что, по мнению Минцифры, указанные расчеты уложатся в ранее предложенный размер отчислений в 0,5% от оборота маркетплейсов.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн не согласился с предложением о покрытии расходов на ремонт почтовых отделений за счет инфраструктурного платежа.

"Позволю себе немножко с этим не согласиться. Если мы говорим об инфраструктурном платеже, то эти средства предполагалось изыскивать дополнительно для того, чтобы закрыть существующую сегодня финансовую дыру в компании, а не для того, чтобы направить их на ремонт и реконструкцию", - сказал Хинштейн.