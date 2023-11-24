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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

"Почте России" поручили найти способы повысить эффективность за счет внутренних резервов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - "Почте России" поручено изучить возможности повышения своей эффективности за счет внутренних резервов, результаты должны быть представлены до конца I квартала 2024 года, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев .

17 ноября РБК со ссылкой на источники сообщил, что премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал предложенное "Почтой России" введение инфраструктурного платежа с маркетплейсов в ее пользу. "Почта России" предлагала взимать с маркетплейсов и других участников рынка e-commerce с годовой выручкой от 1 млрд рублей по 0,5% квартального оборота, а полученные средства предлагалось направить на поддержание убыточной сети почтовых отделений.

Отвечая на вопрос, какие меры для улучшения финансовой ситуации в "Почте" планируется принять после отклонения этого предложения, Шадаев сказал, что "пока принято решение сконцентрироваться на вопросах повышения внутренней эффективности "Почты". "То есть попробовать посмотреть все-таки более глубоко, есть ли дополнительные резервы у самой "Почты", и какие", - уточнил министр.

По его словам, это может быть, например, работа над сокращением издержек "Почты России" или повышение эффективности за счет предоставления новых услуг.

"Даны поручения "Почте России" представить свои предложения, какие пределы внутренних резервов, ресурсов есть для оптимизации", - сказал глава Минцифры.

Михаил Мишустин Минцифры Максут Шадаев Почта России
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