Движение на ряде улиц центра Москвы закроют с 29 до 30 ноября из-за недели моды

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Движение на ряде улиц в центре Москвы будет временно закрыто с 29 до 30 ноября в связи с проведением форума, сообщили в городском департаменте транспорта.

"С 16:00 29 ноября до 01:00 30 ноября в связи с проведением "BRICS+FASHION SUMMIT. Московская неделя моды" будет временно закрыто движение на ряде улиц в центре", - говорится в телеграм-канале департамента.

Движение будет временно закрыто в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы (при движении в сторону улицы Малая Бронная), а также на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка.

Кроме того, в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до улицы Малая Бронная будет недоступна парковка с 00:01 29 ноября до окончания мероприятия.