Синоптики спрогнозировали снег и ледяной дождь в Москве в ночь на 27 ноября

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сильный снег, ледяной дождь и ветер до 20 м/с прогнозируются в Москве, Калужской и Владимирской областях с вечера воскресенья, такая погода продлится до утра понедельника, что приведет к гололедице, снежным заносам и увеличению высоты снега в столице до 25-30 см, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено штормовое предупреждение, оно касается Московской, Калужской и Владимирской областей. В этих областях в период с 21 часа 26 ноября до 10 утра 27 ноября ожидается очень сильный снег, местами ледяной дождь, сильный гололед, налипание мокрого снега на провода, ветви деревьев и вертикальные конструкции, и сильная гололедица. Также будут образовываться снежные заносы на дорогах", - сказал он.

Кроме того, в столичном регионе ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Наиболее интенсивные осадки в Москве начнутся вечером в воскресенье, по прогнозам, их количество за ночь составит от 15 до 20 мм, "а высота снега увеличится минимум до 25 см, а возможно даже до 30 см", уточнил Вильфанд.

При этом, рекордное количество осадков для этого дня в Москве было зафиксировано в 1977 году и составило 22 мм.

Очень сильный снег ночью и завтра днем также будет в Брянской области.

Кроме того, как уточнил Вильфанд, аналогичная погодная ситуация будет характерна для всех центрально-черноземных областей: Курской, Воронежской, Липецкой, Белгородской, Орловской, Рязанской областей. "В этих регионах будет сложная погода", - отметил он.

Также аналогичная сложная погода ожидается в Приволжском федеральном округе.