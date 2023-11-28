Новые участковые избиркомы в Москве сформируют после мартовских выборов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Мосгоризбирком из-за изменения в законодательстве отложил формирование новых составов участковых избирательных комиссий (УИК) до президентских выборов в марте 2024 года, сообщил "Интерфаксу" зампред комисии Дмитрий Реут.

"Поменялось законодательство, и сейчас переформировывать УИК мы не можем - только после окончания следующей избирательной кампании, которая состоится в марте", - сказал он.

Реут уточнил, что изменения внесены в закон 14 ноября 2023 года.

В октябре "Коммерсантъ" сообщал, что обновление 1,9 тысячи из 2 тысяч столичных УИК должно завершиться до начала президентской кампании.