Путин подписал закон об уточнении порядка проведения выборов президента РФ

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок проведения выборов президента России, сообщается на портале правовой информации.

Согласно закону, "если военное положение введено на части территории РФ, выборы президента РФ на такой части территории могут проводиться в соответствии со статьей 10.1 закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ".

Эта статья, в частности, предусматривает, что "в случае, если подготовка и проведение выборов, референдума на территории субъекта РФ после их назначения могут представлять угрозу жизни и здоровью граждан РФ, выборы, референдум откладываются по решению ЦИК РФ, о чем она незамедлительно информирует президента РФ".

Кроме того, в статье указывается, что при введении военного положения высшее должностное лицо субъекта, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в ЦИК РФ предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего субъекта РФ.

ЦИК после консультаций, которые должна провести в течение пяти дней, принимает решение о назначении (проведении) соответствующих выборов, в том числе с возможностью сокращения сроков избирательных действий, референдума или об отклонении предложения высшего должностного лица субъекта РФ об их проведении.

Закон предусматривает, что в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения выборов, референдума, избирательная кампания или кампания референдума может быть возобновлена по решению ЦИК РФ.

Закон предусматривает, что ЦИК РФ могут быть установлены особенности подготовки и проведения выборов президента РФ в период действия на части территории РФ военного положения.

Также в законе указывается, что на избирательных участках за пределами территории РФ "время начала и окончания голосования, его продолжительность могут быть изменены по решению руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения РФ, если проведение голосования может представлять угрозу жизни и здоровью граждан РФ".

Согласно закону, фото- и видеосъемка на избирательных участках может проводиться только лицами, имеющими на это право в соответствии с законом, исключая нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Также обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, которые содержатся в списках избирателей и иных документах.

При этом осуществление фото- и (или) видеосъемки в помещениях для голосования на избирательных участках в воинских частях допускается только аккредитованными представителями СМИ и по согласованию с командиром соответствующей воинской части.

Кроме того, на заседаниях избирательных комиссий (установлении итогов, определении результатов, при подсчете голосов) могут быть аккредитованы только представители СМИ, работающие в редакциях на основании трудового договора, указывает закон.

Вводится обязанность для зарегистрированного кандидата в случае появления у него судимости представить в зарегистрировавшую его избирательную комиссию сведения о судимости в письменной форме.

Законом также устанавливаются особенности открытия и использования счетов, открываемых избирательным комиссиям, регулируются вопросы оплаты труда членам избирательных комиссий, а также закрепляется возможность софинансирования из бюджета субъекта РФ, местного бюджета подготовки и проведения выборов президента РФ.

Устанавливается предельная стоимость изготовления агитационных материалов в размере 2% от прожиточного минимума на душу населения в России на единицу продукции, в то время как в действующей редакции такой предел составляет 100 рублей.

Закон уточняет полномочия доверенных лиц кандидатов и закрепляет норму о том, что указанные полномочия прекращаются по истечении агитационного периода.

Кроме того, предусматривается, что в случае участия в совместном агитационном мероприятии представителя политической партии, являющегося иностранным агентом, его выступление должно предваряться либо сопровождаться информацией о том, что данный представитель политической партии является иностранным агентом.

Согласно действующему избирательному законодательству РФ, выборы президента России должны состояться в середине марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре 2023 года: не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что "предлагаемые изменения не являются новеллами, они повторяют уже ранее внесенные изменения в законы о гарантиях избирательных прав и участие в референдуме, и о выборах депутатов Госдумы".

Закон синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти, это точечная донастройка системы, которая была необходима, отметил Крашенинников.

Соавторами данной инициативы стали председатель комитета по законодательству Совета Федерации Андрей Клишас и группа депутатов и сенаторов.