Собянин подписал закон о новой нарезке одномандатных округов в Москве

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон "О схеме одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Московской городской Думы". Документ опубликован на сайте мэрии и вступит в силу 30 апреля 2024 года.

По новой схеме в городе будет 45 одномандатных округов.

Представляя законопроект о новой схеме округов в Мосгордуме, зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут говорил, что в ней учтено обеспечение равного представительства, чтобы количество избирателей во всех 45 округах было примерно равным с отклонением в пределах 10%.