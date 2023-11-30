Суд обратил в доход РФ имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

Оглашение приговора Дмитрию Захарченко. 2022 год. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы в полном объеме удовлетворил исковое заявление столичной прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, осужденного за коррупцию, и его родственников.

Речь идет об имуществе на сумму свыше 50 млн рублей, сообщили в прокуратуре города в четверг.

Прокурорами было установлено, что на незаконные доходы Захарченко и другими ответчиками приобретались "многочисленные ювелирные изделия, дорогостоящие наручные часы, а также совершались сделки, направленные на получение в собственность объектов недвижимости".

"В ходе состоявшихся судебных заседаний ответчиками в отношении спорного имущества не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы", - сказали в надзорном ведомстве.

Ранее прокуратура дважды подавала аналогичные иски к Захарченко, его близким и доверенным лицам. По одному итоговая сумма взыскания составила 9 млрд руб., по второму - почти 500 млн руб. В доход государства были изъяты квартиры, наличные денежные средства, в том числе валюта, различные драгоценности.

Захарченко не признал требования ни по одному из исков.

Захарченко дважды осужден к длительному лишению свободы за коррупцию. Второй приговор бывшего офицера пока не вступил в законную силу.