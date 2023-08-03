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Мосгорсуд утвердил приговор экс-полковнику Захарченко за взятки в размере 1,4 млрд рублей

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил без изменений приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД России (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко за получение взяток более чем на 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор в части наказания, назначенного Захарченко, оставлен без изменений", - сообщили в суде в четверг.

При этом суд прекратил уголовное дело в отношении другого фигуранта дела, бывшего совладельца группы компаний "1520" Валерия Маркелова, в связи с его смертью.

Приговор еще двоим осужденным, соучастникам Захарченко – Виктору Белевцову и Василию Критинину – суд оставил без изменений, уточнили в пресс-службе.

Захарченко просил апелляционную инстанцию отменить приговор и вынести новый – оправдательный.

Приговор суда

Пресненский суд Москвы 17 мая 2022 года приговорил Захарченко к 16 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн руб. и запретом занимать должности на госслужбе в течение девяти лет.

Маркелова суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Белевцову и Критинину суд назначил по семь лет колонии строгого режима каждому.

После решения Мосгорсуда приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Захарченко был признан виновным в получении особо крупной и крупной взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ), Маркелов - в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ), Белевцов и Критинин - в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

"Захар Хитрый", "Партнер" и "Вишенка"

Согласно фабуле дела, Захарченко "за общее покровительство по службе" с 2007 по 2016 год получил особо крупную взятку на общую сумму более чем 1,4 млрд руб. от группы бизнесменов: Маркелова, а также объявленных в настоящее время в розыск и арестованных в России заочно Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина.

Последние, как установило следствие, организовали и использовали так называемую "площадку", на которой проводились незаконные финансовые операции.

В разное время, по версии обвинения, Захарченко, который обозначался в системе учета "площадки" как "Захар Хитрый", "Партнер" и "Вишенка", получал доступ к безналичным денежным средствам на виртуальном счету – сначала по 150 тыс. рублей в месяц, а затем по 20% от ежемесячного дохода "площадки".

Кроме того, утверждало обвинение, Захарченко "за действия в пользу взяткодателя" получил от бизнесмена Авшолума Юнаева 844 тыс. рублей в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА" в Краснодарском крае.

Расследованием дела занимался Следственный комитет России.

Никто из подсудимых не признал вину. Защита настаивала в суде на вынесении оправдательного приговора.

Защита Маркелова также указывала на то, что у него было выявлено онкологическое заболевание, в связи с чем он не может находиться в заключении.

Воспрепятствование правосудию и взятка дисконтной картой

В 2019 году Захарченко был приговорен к 12 с половиной годам колонии строгого режима со штрафом в 118 млн рублей и лишением звания полковника за воспрепятствование правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ) и получение взятки в виде дисконтной карты, с помощью которой он сэкономил 3 млн рублей в сети ресторанов La Maree. При этом бывший сотрудник МВД оправдан с правом на реабилитацию по другому эпизоду вмененного ему взяточничества – о незаконном получении $800 тыс.

Бывший полковник, арестованный 10 сентября 2016 года, называл возбужденные против него уголовные дела фейковыми.

Захарченко получил известность после того, как в 2016 году в квартире его сводной сестры были обнаружены наличные денежные средства в различной валюте на общую сумму около 8 млрд руб., впоследствии обращенные в доход государства.

Мосгорсуд Дмитрий Захарченко
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