Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели 3 декабря

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снег, метель и порывистый ветер ожидаются в течение всего дня в воскресенье в столице, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Горожан попросили быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

В сообщении отмечается, что городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее в субботу департамент транспорта столицы призвал автомобилистов 3 декабря пользоваться городским транспортом.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Московский суд арестовал обвиняемого в теракте на объектах РЖД

Два человека погибли в Новой Москве, когда фура врезалась в оформлявшие ДТП машины

В Москве изменят порядок расчета оплаты за отопление

В Москве изменят порядок расчета оплаты за отопление

На рынке "Садовод" в Москве произошел пожар

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря
Миллиарды полковника Захарченко

Суд обратил в доход РФ имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

Суд обратил в доход РФ имущество экс-полковника Захарченко на 50 млн рублей

В Москве построят еще четырнадцать мостов

В Москве построят еще четырнадцать мостов

Суд в Москве арестовал обвиняемого в подготовке теракта на железной дороге

Реставрацию Новодевичьего монастыря планируется завершить в мае 2024 года

Реставрацию Новодевичьего монастыря планируется завершить в мае 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });