Москвичей предупредили о сильном снеге и метели 3 декабря

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сильный снег, метель и порывистый ветер ожидаются в течение всего дня в воскресенье в столице, говорится в сообщении комплекса городского хозяйства.

Горожан попросили быть предельно внимательными и аккуратными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.

В сообщении отмечается, что городские службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее в субботу департамент транспорта столицы призвал автомобилистов 3 декабря пользоваться городским транспортом.