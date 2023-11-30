Морозная погода ожидается в Москве в выходные

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Комфортная погода с температурой до минус 7 градусов прогнозируется в Москве в выходные, благодаря выпавшему снегу в столичном регионе можно открывать сезон зимних видов спорта, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень комфортная погода прогнозируется в Москве в субботу и первую половину дня в воскресенье. В субботу и воскресенье ночные температуры будут в диапазоне от минус 8 до минус 10, по области в субботу до минус 15, а в воскресенье до минус 13. А днем максимальные температуры будут от минус 7 до минус 5 - это такой хорошо выраженный морозец, температура будет ниже нормы примерно на 5 градусов", - сказал Вильфанд.

Понижение температуры начнется уже в ночь на пятницу, 1 декабря. Ночью температура понизится до минус 7 - минус 5 градусов, а днем - до минус 5 - минус 3. "Это вполне нормальная погода для второй половины декабря, температура будет ниже нормы на 2-2,5 градуса", - уточнил Вильфанд.

Существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируется. В пятницу местами пройдет небольшой снег. В субботу и в первую половину дня в воскресенье будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Однако уже во второй половине дня в воскресенье в Москве опять начнется снегопад.

"Снег, который выпал за прошедшие дни и который выпадет еще, уже не уйдет. И в выходные те, кто любит снег, могут его уже использовать - кататься на лыжах, сноуборде, санках. Уже можно открывать сезон. В среднем, в это время года средняя высота снега 5-6 см, при такой высоте не советуют вставать на лыжи. А тут одно удовольствие", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.