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Москвичам пообещали мороз до минус 20 градусов на следующей неделе

Москвичам пообещали мороз до минус 20 градусов на следующей неделе
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Морозы до минус 20 градусов прогнозируются в Москве на следующей неделе, похолодание начнется во вторник, а со среды температура в столичном регионе будет на 9-12 градусов ниже нормы; при этом, в Москву на смену облачности придет солнце, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Завтра в Москве начнется понижение температуры, она понизится по сравнению с воскресеньем примерно на 3-4 градуса. Связано это с тем, что Москва окажется в тыловой части циклона, ветер будет северный и северо-западный. Понижение начнется с ночи - ночная и дневная температура будет одинаковой - от минус 10 до минус 7 градусов. Облачно, еще небольшой снег будет", - сказал он.

Во вторник в Москве будет еще облачно, но уже с прояснениями, "начнет показываться солнышко". При этом произойдет резкое понижение температуры примерно на 6-7 градусов. Ночью будет минус 15 - минус 13 градусов, по области до минус 17. Днем во вторник, 5 декабря, температура будет около минус 10 градусов, по области от минус 13 до минус 8.

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"Значительное понижение температуры начнется со среды. Начиная с 6 декабря, температура будет на 9-12 градусов ниже нормы. Это соответствует критериям опасного явления - аномально холодная погода. И такая аномально холодная погода прогнозируется до конца недели", - сказал Вильфанд.

Так, 6 декабря ночью прогнозируется от минус 17 до минус 15 градусов, днем от минус 12 до минус 10, по области до минус 14.

В ночь на 7 декабря в Москве от минус 18 до минус 13, днем - минус 16 - минус 11.

Ночью 8 декабря в столице будет минус 20 - минус 15, днем минус 19 - минус 14 градусов. При этом в отдельных районах Московской области ночная температура будет понижаться ниже минус 20.

"До сих пор у нас была погода частично пушкинская: в середине ноября была ситуация, когда были мороз и солнце, а снега не было. А с 24 ноября пошел снег, но погода была постоянно циклонической, мрачная. А во второй половине недели начнется морозная погода, но пушкинская: "Мороз и солнце, день чудесный", а дальше "под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит". Это красота и удовольствие для москвичей, потому что и ветра не будет сильного", - сказал Вильфанд.

Ранее он сообщил "Интерфаксу", что сильный снегопад продлится в Москве до утра понедельника, наиболее интенсивные осадки выпадут в столичном регионе до полуночи, высота снега в Москве увеличится на 8-10 см.

Москва Подмосковье Гидрометцентр Роман Вильфанд
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