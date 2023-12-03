Аномально холодная погода в ближайшие дни прогнозируется на 60% территории РФ

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Как минимум 60% территории России подвергнется вторжению холодных воздушных масс, что приведет к аномально холодной погоде с температурой на 7 градусов ниже нормы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если смотреть на карту, то, начиная с 5 декабря, минимум 60% территории нашей страны подвергнется вторжению холодных воздушных масс. Отклонение температуры от нормы на 7 градусов", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что наиболее сложная погода будет в районах, где происходит противостояние очень теплых и очень холодных воздушных масс. Такая погода прогнозируется в ряде регионов Сибири.

Так, на юго-западе Сибирского федерального округа 3 и 4 декабря прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, а в Томской, Кемеровской, Омской областях, Алтайском крае и республике Алтай - сильные осадки. Это приведет к отложению мокрого снега, гололедным явлениям, метели, снежным заносам и сильной гололедице. Кроме того, прогнозируется усиление ветра в Омской и Новосибирской областях до 25 /м, в Алтайском крае до 30 м/с, а в Кемеровской области до 28 м/с.

В понедельник и вторник в центральных и южных районах Красноярского края и Хакасии прогнозируется очень сильный ветер с порывами до 25 м/с и более, метель, сильный снег, местами очень сильный. Кроме того, 5 декабря в этих же районах произойдет понижение температуры на 10-15 градусов.

В Крыму в понедельник прогнозируется резкое изменение погоды - дождь, переходящий в снег, в южных районах и в горах сильные осадки, и ветер до 25 м/с, а также понижение температуры на 10-12 градусов. Значительные осадки 5 декабря в виде мокрого снега и дождя пройдут в Ростовской области и в Краснодарском крае, это приведет к налипанию мокрого снега и гололедице.