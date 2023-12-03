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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

В Москве водителям рекомендовали использовать городской транспорт из-за непогоды

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта призвал автомобилистов в воскресенье и понедельник использовать городской транспорт из-за снегопада.

"Для поездок сегодня и завтра лучше использовать метро, МЦК, МЦД", - говорится в его телеграм-канале.

В дептрансе отметили, что дорожная ситуация в городе стабильная, все городские службы работают в особом режиме. Городской транспорт работает штатно и без существенных задержек.

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Из-за обильного снегопада автомобилисты едут медленнее и осторожнее - средняя скорость по городу составляет 26 км/ч.

По данным департамента локальные затруднения сейчас наблюдаются в основном на МКАД.

В дептрансе призвали соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что сильный снегопад продлится в Москве до утра понедельника, наиболее интенсивные осадки выпадут в столичном регионе до полуночи, высота снега в Москве увеличится на 8-10 см.

Москва
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