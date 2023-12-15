В Москве станцию метро "Академическая" украсят панно с Аполлоном Бельведерским

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Строящуюся в Москве станцию метро "Академическая" Троицкой линии украсят классическими шедеврами мирового искусства в современном прочтении, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

"Путевые стены украсят панно с использованием узнаваемых традиционных образов античной культуры, выполненные цифровой печатью на алюминиевых панелях", - рассказал через пресс-службу заммэра Андрей Бочкарев.

В частности, на стене будет размещено изображение статуи Аполлона Бельведерского в обрамлении современных рисунков в технике "граффити".

"Академичность" облика станции, по замыслам проектировщиков, подчеркнет также анфилада последовательных порталов, объединяющая весь станционный комплекс. По словам генерального директора АО "Мосинжпроект" (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, в отделке будут использованы гранит, амфиболит и алюминий.

На станции завершается вынос инженерных коммуникаций, земляные работы выполнены более чем наполовину, уже началось возведение основных конструкций.

"Строители приступили к армированию и бетонированию лотка одного из вестибюлей станции, а также выполняют работы по замене креплений котлована платформенной части", - добавил Кравцов.

Со станции "Академическая" Троицкой линии будет пересадка на одноименную станцию Калужско-Рижской линии. Ее строят в Академическом районе вдоль улицы Дмитрия Ульянова на пересечении с Профсоюзной улицей и проспектом 60-летия Октября.

В перспективе Троицкая линия метро длиной порядка 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый ежедневный пассажиропоток - около 100 тысяч человек в сутки. Около новых станций проживает примерно 1,5 млн человек.