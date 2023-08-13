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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Троицкая линия метро будет включать 17 станций

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о строительстве Троицкой линии метро, пользоваться которой смогут более 1,5 млн жителей столицы.

"Ветка станет самой протяженной за границами МКАД - ее общая длина составит больше 40 км", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Отмечается, что всего на ветке будет 17 станций, на данный момент они находятся на разных стадиях готовности. Участок от "Новаторской" до "Бачуринской" готов на 70% - идет монтаж инженерных систем и проводится отделка, от "Бачуринской" до "Коммунарки" идут монолитные работы, отделка и монтаж инженерных систем.

На участке от "Крымской" до "Новаторской" завершается прогонка перегонных тоннелей и устанавливаются основные конструкции. В свою очередь, на станции "ЗИЛ" также идет установка основных конструкций.

"В перспективе планируем дотянуть линию до Троицка, - добавил мэр. - Пока утвердили проект планировки от "Коммунарки" до "Кедровой".

Новая линия сделает поездки жителей новой Москвы, юга и юго-запада столицы удобнее и быстрее. Участок от "ЗИЛа" до "Коммунарки" планируется запустить в следующем году, уточнил Собянин.

Москва Сергей Собянин Московский метрополитен Троицк
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