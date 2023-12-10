Станция "Генерала Тюленева" новой Троицкой линии метро Москвы готова на 68%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Станция "Генерала Тюленева" строящейся Троицкой линии столичного метрополитена готова на 68%, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы начали строить ее в конце 2019 года. Сейчас почти завершены земляные и монолитные работы, строители ведут архитектурную отделку", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам мэра, в оформлении станции сочетаются гранит, габбро и металл - "отечественные материалы, которые прослужат долгие годы".

Станция расположена в районе Теплый Стан на пересечении одноименной улицы и улицы Генерала Тюленева.