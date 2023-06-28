Утвержден проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Проект планировки участка Троицкой линии метро от "Коммунарки" до "Кедровой" утвердили в столице, на нем запланированы три наземные и одна подземная станции, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

Участок длиной 9,3 км пройдет вдоль Калужского шоссе", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

Запланированы четыре станции: "Сосенки" (наземная) – рядом с одноименной деревней, между Калужским шоссе и улицей Старые Сосенки; "Летово" (наземная) – недалеко от парка "Летова Тропа" и пересечения улиц Летовского Ополчения и Старые Сосенки, рядом с одноименной школой; "Десна" (наземная) – вблизи одноименной деревни вдоль Калужского шоссе; "Кедровая" (подземная) – рядом с микрорайоном Центральный в жилом комплексе "Новые Ватутинки".

"Около проектируемого участка живут и работают порядка 680 тыс. человек. Они смогут экономить на ежедневных поездках в среднем 25-30 минут", - добавил мэр.

Троицкая линия метро пройдет от станции Московского центрального кольца "ЗИЛ" до города Троицка и обеспечит скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы. Удобно будет и жителям районов, прилегающих к Ленинскому проспекту на юго-западе города. Ветка с 17 станциями длиной 42 км станет одним из самых протяженных радиусов метро и самым большим за МКАД.

В настоящее время идет строительство участков от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки". Их ввод в эксплуатацию намечен на 2024 год, напомнил Собянин.