Аэропорт "Внуково" заказал устройства подавления беспилотников

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт "Внуково" заказало устройства обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов, свидетельствуют материалы сайта госзакупок.

Приобретаемая техника – китайского производства. Ее, согласно материалам, поставит ООО "Инженерно-авиационный сервисный центр". Цена договора составляет около 2,4 млн китайских юаней.

Ранее в этом году другой московский аэропорт – "Шереметьево" – сообщал об установке радиолокационно-оптического комплекса "ЕНОТ-СД" для борьбы с беспилотниками.

Из-за атаки украинских дронов на города РФ авиавласти в этом году неоднократно вводили временные ограничения на прием и вылет самолетов в аэропортах Москвы и Подмосковья. Ограничения, как правило, действовали по несколько часов в ночное время.