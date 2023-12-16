Более 80 мигрантов задержаны в Москве за нападение на полицейский автомобиль

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали более 80 иностранцев, которые пытались помешать задержанию подозреваемого, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

По данным полиции, 15 декабря в столичном районе Капотня при проверке документов у водителя участковым, 21-летний иностранный гражданин попытался скрыться на автомобиле, протащив несколько метров полицейского. После чего молодой человек вышел из машины и несколько раз ударил сотрудника полиции.

У правонарушителя произошел предположительно эпилептический припадок, полицейский оказал ему доврачебную помощь и вызвал скорую помощь. Мужчина был доставлен в медучреждение, откуда затем отпущен в сопровождении сотрудников полиции.

При этом, в момент оказания помощи задержанному к сотрудникам полиции подошли более 80 агрессивно настроенных граждан, которые попытались оттеснить их от задержанного, порезав колеса служебного автомобиля".

На место прибыли дополнительные наряды полиции. Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов вверх, пострадавших от выстрелов нет.

Задержаны и доставлены в территориальные отделы 82 гражданина, в отношении которых составлены протоколы об административных правонарушениях (ст. 20.1 "Мелкое хулиганство", ст. 18.8 "Нарушение миграционного законодательства" КоАП РФ). Ппроверяется причастность данных лиц к совершению преступления, сказали в управлении.

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ), он задержан.

Сотрудник полиции в медицинское учреждение не обращался, продолжил несение службы, отметили в ГУ МВД.