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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Мигрантов предложили лишать права работать в РФ при расторжении рабочего контракта

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил лишать мигрантов права на работу в России при расторжении контракта с работодателем.

"Надо изменить сам подход к трудовой миграции. Думаю, основополагающим должен стать принцип "с работы уволился - трудовую визу потерял". То есть вопрос трудоустройства любого мигранта должен решаться еще до пересечения границы, в стране его пребывания. Ехать он должен по уже заключенному контракту, и в случае его разрыва автоматически терять право на дальнейшее пребывание в России", - сказал он в ходе бизнес-конференции "Деловое собрание Юга".

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Как считает бизнес-омбудсмен, часть ответственности за качество трудовой миграции нужно переложить на отправляющую сторону. По его мнению, "депортация в случае нарушений - за счет страны, из которой мигрант прибыл".

Для решения этих и других задач в сфере миграции Титов считает необходимым создать новый федеральный орган, к полномочиям которого будет отнесен весь спектр отношений с мигрантами - от определения квот до контроля за выдворением.

"Этот федеральный орган должен быть арбитром всего этого процесса. С работодателя - соблюдение норм контракта, с работника - строгое выполнение российских законов. Такая система приведет к тому, что у нас не будет проблем ни с преступностью, ни с социальными вопросами", - отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен намерен обратиться с этим предложением к президенту.

"Сегодня нет проблемы острее кадрового дефицита, об этом свидетельствуют все опросы. Самый быстрый и эффективный способ ее решения - это трудовая миграция из других стран. Но контроль за ней нужно усиливать. И к этой теме нужно относиться именно как к экономической задаче, а не только правоохранительной", - резюмировал уполномоченный.

Борис Титов
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