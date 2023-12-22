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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Строящийся дом на Ильинке украсят барельефами мастера из Ирана

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - В центре Москвы мастера из Ирана украсят строящийся особняк барельефами с изображением образов славянской мифологии, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.

Речь идет о клубных особняках "Ильинка 3/8" (девелопер проекта - Sminex-Интеко). Их фасады украсят копиями изображений XIII века со стен Георгиевского собора города Юрьев-Польский Владимирской области, уточнил заммэра города Андрей Бочкарев. Четыре барельефа установят на фасадах, а пятый - на входе на территорию домов.

"Фасады нескольких строящихся в центре столицы домов украсят барельефы из геналдонского доломита с изображением грифона, льва, пардуса и птицы Сирин. (...) Для этих работ инвестор пригласил мастеров из Ирана, которые ранее воссоздавали легендарный древний город Персеполис", - говорится в сообщении.

Sminex Андрей Бочкарев Ильинка Москва Иран Юрьев-Польский
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