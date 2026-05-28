Рядом с "Лужниками" построят жилой квартал с бизнес-центром в эстетике Фаберже

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Согласована архитектурная концепция нового жилого квартала с бизнес-центром на Лужнецкой набережной в Хамовниках, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"Новый бизнес-центр станет доминантой квартала. Источником вдохновения для его архитектурного облика стало яйцо Фаберже. Черты ювелирного изделия угадываются в эллиптической форме, глянцевой поверхности из панорамного остекления и декоративной сетке с ромбовидным рисунком, "укутывающей" основной объем здания. Нижней частью оно будет опираться на стилобат, где разместятся помещения под ретейл", - прокомментировал глава департамента Владислав Овчинский.

Общая площадь офисов превысит 26 тысяч кв. м. Здание расположится рядом с Комсомольским проспектом, выездом на Лужнецкую эстакаду и спорткомплексом "Лужники". Начало строительства намечено на 2027 год.

В рамках проекта девелопер проекта Sminex возведет два жилых дома переменной этажности в неоклассическом стиле. Как сообщается на сайте застройщика, архитектура жилого ансамбля продолжит исторический облик района и будет отсылать к сталинским высоткам.