Поиск

Рядом с "Лужниками" построят жилой квартал с бизнес-центром в эстетике Фаберже

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Согласована архитектурная концепция нового жилого квартала с бизнес-центром на Лужнецкой набережной в Хамовниках, сообщает пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

"Новый бизнес-центр станет доминантой квартала. Источником вдохновения для его архитектурного облика стало яйцо Фаберже. Черты ювелирного изделия угадываются в эллиптической форме, глянцевой поверхности из панорамного остекления и декоративной сетке с ромбовидным рисунком, "укутывающей" основной объем здания. Нижней частью оно будет опираться на стилобат, где разместятся помещения под ретейл", - прокомментировал глава департамента Владислав Овчинский.

Общая площадь офисов превысит 26 тысяч кв. м. Здание расположится рядом с Комсомольским проспектом, выездом на Лужнецкую эстакаду и спорткомплексом "Лужники". Начало строительства намечено на 2027 год.

В рамках проекта девелопер проекта Sminex возведет два жилых дома переменной этажности в неоклассическом стиле. Как сообщается на сайте застройщика, архитектура жилого ансамбля продолжит исторический облик района и будет отсылать к сталинским высоткам.

Sminex Владислав Овчинский Лужники Хамовники Фаберже Комсомольский проспект Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

 В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

Мосгордума досрочно прекратила полномочия столичного омбудсмена Потяевой

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

Апрельская погода будет в Москве на этой неделе

В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

 В Москве к 2030 году запустят первую беспилотную линию метро

В Мытищах операторам кикшеринга дали две недели на переход на новые правила

Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

 Собянин и глава РЖД открыли Ленинградский вокзал после масштабного обновления

Т2 построит ВОЛС в Москве для повышения качества связи

Май в Москве завершится прохладной погодой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2369 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9620 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов