Студентов юрфака МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори у студента

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Случай кори выявили у студента 2-го курса юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Руководством вуза принято решение о переводе студентов корпуса на дистанционное обучение, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что руководству университета выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе, в том числе на ограничение очного посещения ВУЗа студентами, преподавателями, персоналом, ранее не привитых или не имеющих сведений о вакцинации против кори, или ранее перенесенном заболевании.