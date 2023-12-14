Поиск
ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Минздрав сообщил о технической проблеме при производстве вакцин от кори

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Задержки поставок в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита связаны с техническими проблемами при производстве; поставка очередной партии вакцины в объеме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря, сообщили в российском Минздраве.

Ведомство сослалось на уведомление от единого поставщика вакцин для национального календаря прививок - компанию "Нацимбио".

"Следующая партия в 185 500 доз запланирована на 19 января. В целом поставки по госконтракту 2023 года будут завершены до апреля включительно, объем поставок составит почти 2,2 млн доз", - отмечается в сообщении.

"Задержки поставок, по данным производителя, связаны с техническими проблемами при производстве", - объяснило ведомство.

Поставка очередной партии вакцины для профилактики кори и паротита в количестве 54 тысяч доз запланирована на 25 декабря, добавили в министерстве. При этом, поставки моновакцины для профилактики кори в рамках нацкалендаря прививок выполнены в текущем году в полном объеме - 905 853 дозы. Остатки моновакцины в регионах покрывают почти двухмесячную потребность.

14 декабря президента Владимира Путина на "Прямой линии" спросили о всплеске заболеваемости корью. Он подтвердил, что образовалась нехватка вакцин от кори, краснухи и паротита, объяснил ее техническим сбоем и пообещал, что в ближайшее время проблема будет решена.

"Он (дефицит вакцины - ИФ) связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано", - объяснил президент.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Минздрав Нацимбио Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин отвечал на вопросы в прямом эфире более четырех часов

Путин отвечал на вопросы в прямом эфире более четырех часов
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека"

Путин высказался за продление программы "Семейная ипотека"
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин объяснил нехваткой яиц дефицит вакцин от кори

Путин объяснил нехваткой яиц дефицит вакцин от кори
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства

Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин надеется, что с США удастся договориться об обмене заключенными

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин призвал еще раз проанализировать решение возобновить работу аэропорта Краснодара

Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин пообещал попросить Думу снова обсудить сроки за экономические преступления

Путин пообещал попросить Думу снова обсудить сроки за экономические преступления
Путин: "Прямая линия" - 2023

Президент РФ сообщил, что группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек

Президент РФ сообщил, что группировка в зоне СВО насчитывает 617 тыс. человек
Путин: "Прямая линия" - 2023

Путин пообещал решить проблему статуса и прав бойцов ЧВК

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });