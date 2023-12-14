Минздрав сообщил о технической проблеме при производстве вакцин от кори

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Задержки поставок в регионы вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита связаны с техническими проблемами при производстве; поставка очередной партии вакцины в объеме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря, сообщили в российском Минздраве.

Ведомство сослалось на уведомление от единого поставщика вакцин для национального календаря прививок - компанию "Нацимбио".

"Следующая партия в 185 500 доз запланирована на 19 января. В целом поставки по госконтракту 2023 года будут завершены до апреля включительно, объем поставок составит почти 2,2 млн доз", - отмечается в сообщении.

"Задержки поставок, по данным производителя, связаны с техническими проблемами при производстве", - объяснило ведомство.

Поставка очередной партии вакцины для профилактики кори и паротита в количестве 54 тысяч доз запланирована на 25 декабря, добавили в министерстве. При этом, поставки моновакцины для профилактики кори в рамках нацкалендаря прививок выполнены в текущем году в полном объеме - 905 853 дозы. Остатки моновакцины в регионах покрывают почти двухмесячную потребность.

14 декабря президента Владимира Путина на "Прямой линии" спросили о всплеске заболеваемости корью. Он подтвердил, что образовалась нехватка вакцин от кори, краснухи и паротита, объяснил ее техническим сбоем и пообещал, что в ближайшее время проблема будет решена.

"Он (дефицит вакцины - ИФ) связан, как ни странно, с яйцом, потому что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужно, чтобы его было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества. Просто своевременно это не было сделано", - объяснил президент.