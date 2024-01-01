В столичном регионе с 1 по 7 января будет аномально холодно

По ночам в Подмосковье возможны морозы до минус 30 градусов

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В ближайшую неделю в столичном регионе установится аномально холодная погода, сообщает сайт Росгидромета.

"1-7 января в Москве и Московской области погода ожидается морозная, аномально холодная, температура будет ниже климатической нормы на 7-15 градусов, особенно холодными будет 3 и 4 января, когда температура ожидается ниже климатической нормы на 16-20 градусов", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что 1 января 2024 года сохранится морозная погода, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.

"Температура днем существенно не изменится - те же минус 11 - минус 13 градусов. Ветер северо-западный и северный, 4-9 метров в секунду", - поясняется в сообщении.

2 января продолжится понижение температуры: ночью в Москве ожидается до минус 20, по области - минус 23 градуса, днем в Москве - минус 16 - минус 18 градусов, по области - до минус двадцати. Это ниже климатической нормы на 11-13 градусов.

"3 января в Москве и Московской области продолжится усиление мороза. Ожидается температура ночью в Москве до минус 25 градусов, по области до минус 28 градусов. Днем в Москве будет минус 20 - минус 22 градуса, по области до минус 25 градусов, что ниже климатической нормы на 16-17 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков", - говорится в сообщении.

4 января в Москве и Московской области морозы еще больше усилятся.

"Ожидается температура ночью в Москве до минус 28 градусов, по области до минус 30, днем в Москве минус 21 - минус 23 градуса, по области до минус 26, что ниже климатической нормы на 18-20 градусов. Ветер северный 4-9 м/с. Облачная погода с прояснениями, по области пройдет местами небольшой снег", - сообщает Росгидромет.

Опасным, сильным морозом для Москвы считается температура минус 30, по области минус 35 градусов.

"По предварительным прогнозам, 5-7 января сохранится погода морозная в отдельные дни пройдет снег. Однако температура постепенно начнет повышаться", - отмечается в сообщении.

Так, 5 января в Москве и Московской области температура ночью будет понижаться до минус 26, днем может опускаться до минус 21 градуса, что ниже климатической нормы на 9-11 градусов, ветер северо-западный 3-8 м/с. Облачная погода, пройдет небольшой снег. 6 января в столичном регионе ожидается аналогичная погода, преимущественно без осадков.

"7 января в Москве и Московской области температура ночью - до минус 21 градуса, днем повысится до минус 14 градусов, что ниже климатической нормы на 7-9 градусов. Ночью пройдет снег, днем - небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 метра в секунду", - уточняется в сообщении.

В новогоднюю ночь в Москве на метеостанции ВДНХ было зафиксировано минус 12,9 градуса, на северо-западе города ("Шереметьево") - минус 14 градусов.

"Также холодной, с минимальной температурой в минус 12,4 градуса была новогодняя ночь в 2008 году. А самая холодная первая ночь Нового года была в 2003 году, тогда температура понизилась до минус 25,8 градусов и днем температура в 2003 году составила минус 15,4 градуса", - сообщает Росгидромет.