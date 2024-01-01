В Москве в новогоднюю ночь родились 54 ребенка

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Москве в новогоднюю ночь родились 25 девочек и 29 мальчиков, сообщила журналистам заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, первый младенец в 2024 году появился на свет в перинатальном центре ГКБ им. Л.А.Ворохобова.

"В роддоме ГКБ 52 девочка родилась всего за 10 минут до боя курантов - вес малышки составил 3300 граммов", - отметила вице-мэр.

Она добавила, что врачи, акушеры и медсестры быстро и качественно оказали новорожденным и их мамам всю необходимую помощь.