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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:11

Что произошло за день: понедельник, 1 января

В Японии объявляли угрозу цунами после землетрясений, в Белгороде от ран погибла четырехлетняя девочка, в Москву пришли сильные морозы

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, случившихся за день 1 января:

- В Японии произошла серия мощных землетрясений, есть разрушения, погибли два человека. В стране, а также в регионах Дальнего Востока России объявляли угрозу цунами, но обошлось без высоких волн и затоплений.

- Президент Владимир Путин навестил раненых участников СВО в госпитале и заявил, что Россия не хочет воевать бесконечно, но и не будет сдавать свои позиции. Завершение конфликта возможно только на условиях Москвы. По его словам, стратегическая инициатива находится сейчас у России, военные воюют все лучше, ОПК производит все больше, а военная промышленность США за российской не успевает, и настоящий враг России - не Украина.

В Белгороде от ран, полученных при обстреле 30 декабря, умерла четырехлетняя девочка, сообщил губернатор региона. Путин назвал обстрел терактом.

- В Москву на неделю пришли аномальные морозы. Особенно холодными будут 3 и 4 января, предупреждают синоптики.

- Российские судебные приставы не смогли взыскать 20 млн рублей штрафов с Whatsapp и Wikimedia, поскольку не нашли их активов. Исполнительное производство в отношении компаний прекращено. Зато Google и запрещенная в России за экстремизм Meta вошли в новый год в России без долгов по миллиардным штрафам.

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