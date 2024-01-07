Москвичи пожертвовали более 100 млн руб. на благотворительность за три года

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Свыше 80 тыс. жителей столицы пожертвовали более 100 млн рублей благотворительным организациям за последние три года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге в воскресенье.

Он напомнил, что в 2020 году столичные власти запустили на портале мэра и правительства Москвы специальный сервис, с помощью которого жители города могли оказывать поддержку нуждающимся.

"К сервису подключено 87 проверенных благотворительных организаций. Направляя им пожертвование, горожане могут быть уверены, что оно пойдет на добрые дела. За это время более 80 тыс. жителей столицы перевели в поддержку подопечных благотворительных организаций более 100 млн рублей. Причем в 2023 году удалось собрать на 70% больше, чем годом ранее - более 54 млн рублей", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что "за цифрами и статистикой скрываются реальные добрые дела - оплата медицинских исследований и лекарств для тяжелобольных детей и взрослых, помощь многодетным семьям и попавшим в беду людям, закупка корма и поиск хозяев для бездомных животных, а также поддержка других нуждающихся".