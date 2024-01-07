Фрагменты фарфоровой посуды 18-19 веков нашли во время раскопок в Москве

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Во время раскопок на Большой Татарской улице в столице найдены фрагменты фарфоровой посуды 18-19 веков, сообщил в воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин.

"Из найденных кусочков реставраторы восстановили обширную коллекцию чайного и столового фарфора. Есть изделия и небольших заводов Российской империи, и известных - Кузнецовского и братьев Корниловых, фабрики Гарднера. Также присутствуют фрагменты китайского фарфора начала 18 века", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин уточнил, что раскопки проходили в месте, где раньше была Татарская слобода.

"Ее населяли выходцы из Золотой Орды и поволжских татарских княжеств, - написал он. - Первые поставки фарфора на территорию Москвы историки также связывают с Золотой Ордой".

Как добавил мэр, "благодаря находкам можно представить, как накрывали праздничный стол жители Замоскворечья больше 150 лет назад".