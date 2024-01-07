"Троица" Рублева пробудет в храме Христа Спасителя до 23 июня

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Икона "Троица" Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до праздника Троицы, после чего ее перевезут в Троице-Сергиеву лавру, сообщили во время телетрансляции патриаршей Рождественской вечерни из главного храма страны.

"Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева была доставлена сюда 5 января, в канун рождественского сочельника, и будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы. Этот праздник в этом году выпадает на 23 июня", - сказал ведущий трансляции, завкафедрой церковной истории Московской духовной академии, известный богослов Алексей Светозарский.

"На Троицу она (икона - ИФ) уже переместится в Троице-Сергиеву лавру, для Троицкого собора которой она и была изначально написана", - добавил он.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в храме Христа Спасителя на рождественском торжестве присутствовали около 2,5 тысяч человек.