Более 1,4 млн человек приняли участие в праздновании Рождества в России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Порядка 1,5 млн граждан приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Рождеству Христову в регионах РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В торжествах в шести тысячах населенных пунктов Российской Федерации приняли участие более 1,4 млн человек. В новых субъектах РФ проведено в 72 населенных пунктах 167 мероприятий, посвященных празднованию Рождества Христова, в которых приняли участие более 12,7 тысяч человек", - написала она в телеграм-канале в воскресенье.

Волк отметила, что в Москве в Кафедральном Соборе Храма Христа Спасителя на торжественном мероприятии, проведенном Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом, присутствовали около 2,5 тысяч человек.

Всего на территории субъектов РФ правопорядок во время рождественских богослужений обеспечивали около 43 тысяч сотрудников полиции во взаимодействии с военнослужащими Росгвардии, представителями общественных формирований, добровольных народных дружин и работников частных охранных организаций.

Волк сообщила, что нарушений общественного порядка не допущено.