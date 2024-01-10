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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

В подмосковном Климовске осталось подать тепло в 37 домов

В подмосковном Климовске осталось подать тепло в 37 домов
Аварийная ремонтная бригада в Подольске
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Специалисты подвели отопление к 146 домам из 176, пострадавших от аварии на котельной в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду. Однако, как он уточнил, тепло осталось подать к 37 домам.

"Ситуация с запуском тепла в Климовске к этой минуте. Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он добавил, что из многоэтажных домов без отопления остаются 12, они находятся в центральной части города. "Работы по ним завершим до конца дня", - уточнил губернатор.

Как сообщалось, 4 января из-за аварии на частной котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) без отопления остались жильцы 176 многоквартирных домов в микрорайоне Климовск.

Климовск Подольск Московская область Андрей Воробьёв
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