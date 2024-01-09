Климовский патронный завод планируют вернуть в собственность РФ

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ЗАО "Климовский специализированный патронный завод", на территории которого расположена котельная, оставившая без тепла более 170 домов, планируют вернуть в государственную собственность, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Президентом принято решение о возвращении имущества в казну государства. После того, как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами", - написал губернатор во вторник в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что из 176 домов к отоплению подключены 86. За каждым домом закреплен человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества.

"Вчера на встрече жители спросили про тарифы ЖКХ в микрорайоне. Даже до присоединения к Подольску, здесь была самая дорогая вода в Подмосковье. Так быть не должно, вопрос мы приняли в разработку. Тарифы будут изменены", - добавил глава региона.

Ранее губернатор сообщил, что котельная находится в ведении частников, владельцы после аварии с властями на связь не вышли. Он просил Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.

ГСУ СК России по Московской области сообщило, что в рамках расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ), в результате чего произошел прорыв теплотрассы и жители округа остались без подачи теплоснабжения и горячей воды, задержаны начальник котельной ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" и гендиректор завода.