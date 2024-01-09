Замглавы администрации Подольска задержан по делу о прорыве теплотрассы

Также задержаны начальник котельной и гендиректор патронного завода

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Подмосковные следователи задержали замглавы городской администрации, начальника котельной Климовского специализированного патронного завода и генерального директора завода по делу о прорыве теплотрассы, оставившем без отопления жителей микрорайона в Подольске, сообщило управление СК РФ по Московской области.

Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст.238 УК РФ), заявила представитель областного управления СК РФ Ольга Врадий.

Кроме этого, по ее словам, следователями возбуждено еще одно уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и задержан заместитель главы администрации Подольска.

"Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, достоверно зная о необходимости проведения технических мероприятий, связанных с проверкой пригодности для эксплуатации оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" паспорт готовности к отопительному сезону, что привело в дальнейшем к аварии на теплотрассе", - сказала представитель СК.

Она добавила, что на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы.

Ранее сообщалось, что после прорыва теплотрасс в Подольске было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным ведомства, 4 января 2024 года в результате неправильной эксплуатации сотрудниками закрытого акционерного общества котельной в Подольске произошел прорыв теплотрасс.

"В связи с этим жилые помещения, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения, расположенные в микрорайоне Климовск, остались без подачи теплоснабжения и горячей воды", - сообщили в ведомстве.

Следователи сообщали о доследственных проверках по фактам отсутствия тепла в подмосковных Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, а также Раменском и Наро-Фоминском районах.