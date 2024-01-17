В Москве с 20 января изменят восемь маршрутов автобусов и электробусов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Москве в 21 районе и поселении с субботы 20 января изменятся восемь автобусных маршрутов, сообщил через пресс-службу Дептранса заммэра города Максим Ликсутов.

Изменения коснутся движения в центре, на северо-востоке, юго-востоке и западе столицы, а также в поселении Десеновское в Новой Москве. Речь может идти в том числе об объединении маршрутов, продлении, переносе остановок.

Судя по инфографике Дептранса, в Центральном административном округе маршруты с538 и с920 будут объединены в один маршрут 538. По нему транспорт будет ходить от 6-го Новоостанкинского проезда до Болотной площади через метро "Китай-город".

В Юго-Восточном административном округе маршруты 759 и 805 будут укорочены до станции метро "Авиамоторная", где-то автобусы будут пущены чаще.

В СВАО перемены коснутся маршрутов 538 и с511, их продлят до 6-го Новоостанкинского проезда.

В Западном округе маршрут 320 будет продлен до станции МЦД "Поклонная".

В ТиНАО изменится трасса маршрутов 422 и 876.

"Наша задача - улучшить доступность транспорта во всех районах города, чтобы обеспечить москвичам более удобные поездки до станций рельсового каркаса и других важных объектов", - заявил Ликсутов.