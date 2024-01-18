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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

В Москве в Крещенскую ночь общественный транспорт будет работать дольше

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на 19 января 45 маршрутов наземного общественного транспорта продлят работу до 3 часов ночи в связи с Крещением, сообщил городской Департамент транспорта. Также будут работать 16 ночных маршрутов.

Заммэра столицы Максим Ликсутов через пресс-службу напомнил, что каждый год на праздник Крещения продлевается работа маршрутов, которые проходят рядом с местами традиционных купаний.

"Помните: окунаться можно только в специально оборудованных местах. Для вашей безопасности там будут дежурить сотрудники МЧС", - предупредили в Дептрансе.

Дептранс Крещение Максим Ликсутов МЧС Москва
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