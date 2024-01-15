В Москве в течение недели будет то оттепель, то морозы до минус 18 градусов

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В столичном регионе в течение недели прогнозируются резкие колебания температуры, в среду днем в Москве будет до минус 10 градусов, в пятницу возможна оттепель, а уже в субботу снова похолодает до минус 11, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начавшаяся неделя будет достаточно однородной по режиму давления, оно будет все время низкое и меняться будет от очень низкого до низкого. А вот погода будет совершенно разнообразная", - сказал эксперт.

Он уточнил, что в понедельник во второй половине дня температура повысится до минус 3 - минус 1. Во вторник в столице, по его словам, "тоже очень теплый день" - ночью и днем будет от минус 4 до минус 1. Такая температура на 3-4 градуса выше нормы.

"Затем циклон переместится на северо-восток, и Москва окажется в зоне влияния воздушных масс с северо-запада. И уже и днем, и ночью в среду - минус 10 - минус 8 градусов, по области до минус 12. Такая температура уже на 2-3 градуса ниже нормы. Наиболее заметно понижение температуры будет в ночь на четверг - ночью минус 18 - минус 16 градусов", - сказал Вильфанд.

Днем в четверг к Москве приблизится очередной циклон с запада, который принесет заметное повышение температуры до минус 4 - минус 2, по области - до минус 1 градуса.

Вместе с повышением температуры в столичном регионе усилится ветер, начнется снегопад. "Пройдет теплый фронт, и с этим будут связаны сильные осадки - снег, местами сильный, и порывы ветра до 20 м/с", - сказал научный руководитель Гидрометцентра.

На Крещение ночью будет минус 5 - минус 3 градуса, по области до минус 8. Днем температура еще повысится, "даже до оттепели, минус 4 - плюс 1 градус", сообщил Вильфанд.

"Понижение температуры начнется в выходные - очередной заток холодных воздушных масс. Ночные температуры минус 15 - минус 10 градусов, днем минус 11 - минус 6. Такая температура ниже нормы на 4 градуса", - сказал он.